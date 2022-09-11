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Франція і Румунія допоможуть Україні з експортом зерна

Фото: Франція і Румунія допоможуть Україні з експортом зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Франція і Румунія завтра підпишуть двосторонню угоду, яка має полегшити експорт зернових з України сухопутними маршрутами.

Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Завтра я підпишу угоду з Румунією, що дозволяє Україні вивозити ще більше зернових", - повідомив французький міністр.

За його словами, експортовані по суші зернові з України підуть в Європу і країни, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї, яким вони потрібні для їжі і практично для виживання.

Нагадаємо, що 9 вересня в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи".

Також повідомлялося, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

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ФранціяРумунія