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Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale для захисту неба над країнами Балтії

Фото: Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale для захисту неба над країнами Балтії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale з 25 листопада. Вони забезпечуватимуть місію з охорони повітряного простору країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Occitanie Tribune.

Литва вирішала підвищити рівень бойової готовності частин ППО після падіння ракети в Польщі.

Окрім того, Литва поки не буде передавати Україні ЗРК NASAMS. Проте українські бійці отримають додаткові боєприпаси для німецької гаубиці PzH 2000.

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