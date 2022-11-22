Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты неба над странами Балтии

Литва решила повысить уровень боевой готовности частей ПВО после падения ракеты в Польше.

Кроме того, Литва пока не будет передавать Украине ЗРК NASAMS. Тем не менее, украинские бойцы получат дополнительные боеприпасы для немецкой гаубицы PzH 2000.

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