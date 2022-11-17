Литва підвищила боєготовність ППО після падіння ракети в Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За словами прес-секретаря командувача армії Рути Монтвіле, це рішення скоротить час реакції військових частин на потенційні погрози.

"Відповідно до процедур армії рівень боєздатності в армійських частинах підвищено", - повідомили журналістам у Збройних силах Литви.

Нагадаємо, 15 листопада під час масованого російського ракетного удару по Україні уламки впали в польському селі Пшеводув, в результаті загинули дві особи. За попередніми даними, це можуть бути уламки української ракети C-300, яка намагалася відбити атаку.

Докладніше про ситуацію читайте у матеріалі "Польща під ударом? Що відбувається в країні і чи буде відповідь НАТО".

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