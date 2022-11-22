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Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale для захисту неба над країнами Балтії

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Вівторок 22 листопада 2022 12:02
Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale для захисту неба над країнами Балтії Фото: Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale для захисту неба над країнами Балтії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція розмістить у Литві чотири винищувачі Rafale з 25 листопада. Вони забезпечуватимуть місію з охорони повітряного простору країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Occitanie Tribune.

Повідомляється, що літаки вилетять з 118 авіабази в Мон-де-Марсан. Це вже 9-та участь Повітряно-космічних сил Франції у цій місії та 6-те відправлення до Литви.

Зазначається, що місія НАТО з посиленого повітряного патрулювання має на меті гарантувати цілісність повітряного простору Балтії та суверенітет держав, які не мають необхідних можливостей, щоб зробити це самостійно.

Нагадаємо, Литва вирішала підвищити рівень бойової готовності частин ППО після падіння ракети в Польщі.

Окрім того, Литва поки не буде передавати Україні ЗРК NASAMS. Проте українські бійці отримають додаткові боєприпаси для німецької гаубиці PzH 2000.

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