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Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты неба над странами Балтии

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Вторник 22 ноября 2022 12:02
Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты неба над странами Балтии Фото: Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale для защиты неба над странами Балтии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Франция разместит в Литве четыре истребителя Rafale с 25 ноября. Они будут обеспечивать миссию по охране воздушного пространства стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Occitanie Tribune.

Сообщается, что самолеты вылетят из 118 авиабазы в Мон-де-Марсан. Это уже 9-е участие Воздушно-космических сил Франции в этой миссии и 6-е отправление в Литву.

Отмечается, что миссия НАТО по усиленному воздушному патрулированию направлена на обеспечение целостности воздушного пространства Балтии и суверенитета государств, не имеющих необходимых возможностей, чтобы сделать это самостоятельно.

Напомним, Литва решила повысить уровень боевой готовности частей ПВО после падения ракеты в Польше.

Кроме того, Литва пока не будет передавать Украине ЗРК NASAMS. Тем не менее, украинские бойцы получат дополнительные боеприпасы для немецкой гаубицы PzH 2000.

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