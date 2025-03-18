Франція розмістить ядерні винищувачі поблизу Німеччини: терміни та деталі

До 2035 року на авіабазі 116 Люксей-ле-Бен у Франції будуть розташовані оновлені винищувачі Rafale з гіперзвуковою ядерною ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує BFMTV.

Як пише BFMTV, презиеднт Франції бажає зробити авіабазу 116 "домівкою" для майбутніх нових моделей Rafale, які є "ключовими компонентами" французьких сил ядерного стримування.

Зокрема авіабаза отримає інвестування у розмірі 1,5 млрд євро для модернізації. В майбутньому на ній облаштують дві нові ескадрильї Rafale (близько 40 літаків.

Макрон підтвердив й те, що Франція збільшить замовлення на Rafale, що, за його словами, є обов'язковим перед обличчям геополітичного "переломного моменту".

BFMTV додає, що наразі в системі ядерного стримування Франції задіяні три авіабази:

Сен-Дізьє у департаменті Верхня Марна);

Істр у департаменті Буш-дю-Рон);

Аворд у департаменті Шер.

Фото: авіабаза 116 Люксей-ле-Бен (google maps)

Ядерне стримування

В кінці лютого ЗМІ писали про те, що Париж готовий використовувати свої сили ядерного стримування для захисту Європи. Зокрема винищувачі з ядерною зброєю можуть бути спрямовані до Німеччини.

Пізніше Макрон, під час звернення до нації, заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.