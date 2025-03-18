Франция разместит ядерные истребители вблизи Германии: сроки и детали

К 2035 году на авиабазе 116 Люксей-ле-Бен во Франции будут расположены обновленные истребители Rafale с гиперзвуковой ядерной ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует BFMTV.

Как пишет BFMTV, презиеднт Франции желает сделать авиабазу 116 "домом" для будущих новых моделей Rafale, которые являются "ключевыми компонентами" французских сил ядерного сдерживания.

В частности авиабаза получит инвестирование в размере 1,5 млрд евро для модернизации. В будущем на ней обустроят две новые эскадрильи Rafale (около 40 самолетов.

Макрон подтвердил и то, что Франция увеличит заказ на Rafale, что, по его словам, является обязательным перед лицом геополитического "переломного момента".

BFMTV добавляет, что сейчас в системе ядерного сдерживания Франции задействованы три авиабазы:

Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна);

Истр в департаменте Буш-дю-Рон);

Аворд в департаменте Шер.

Фото: авиабаза 116 Люксей-ле-Бен (google maps)

Ядерное сдерживание

В конце февраля СМИ писали о том, что Париж готов использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы. В частности истребители с ядерным оружием могут быть направлены в Германию.

Позже Макрон, во время обращения к нации, заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.