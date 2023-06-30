Франція розгортає бронетехніку жандармерії через масові протести, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Франції

Всього мають розгорнути чотири багатоцільові броньовані автомобілі Centaure та 14 жандармських колісних броньованих машин.

Зазначається, що ц

Протести у Франції

Протести у різних містах Франції розпочалися після того, як 27 червня поліцейські під час перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця-водія.

Франція задіяла 40 тисяч правоохоронців для придушення протестів. Під час акцій затримали близько 800 людей, а майже 250 полецейських постраждали.

Через протести постраждали 492 будівлі та було скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.

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