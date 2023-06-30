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Франция разворачивает бронетехнику жандармерии из-за массовых протестов, - СМИ

Фото: Франция разворачивает бронетехнику жандармерии из-за массовых протестов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Франции решили привлечь бронированную технику жандармерии из-за масштабных беспорядков, которые начались после того, как полиция застрелила 17-летнего парня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и BFMTV.

Премьер-министр Франции

Всего должны развернуть четыре многоцелевых бронированных автомобиля Centaure и 14 жандармских колесных бронированных машин.

Отмечается, что

Протесты во Франции

Протесты в разных городах Франции начались после того, как 27 июня полицейские во время проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего водителя.

Франция задействовала 40 тысяч правоохранителей для подавления протестов. Вво время акций задержали около 800 человек, а около 250 полецейских пострадали.

Из-за протестов пострадали 492 здания и было совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.

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Франция