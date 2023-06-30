Франция разворачивает бронетехнику жандармерии из-за массовых протестов, - СМИ

Премьер-министр Франции

Всего должны развернуть четыре многоцелевых бронированных автомобиля Centaure и 14 жандармских колесных бронированных машин.

Отмечается, что

Протесты во Франции

Протесты в разных городах Франции начались после того, как 27 июня полицейские во время проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего водителя.

Франция задействовала 40 тысяч правоохранителей для подавления протестов. Вво время акций задержали около 800 человек, а около 250 полецейских пострадали.

Из-за протестов пострадали 492 здания и было совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.

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