Франция разворачивает бронетехнику жандармерии из-за массовых протестов, - СМИ

Во Франции решили привлечь бронированную технику жандармерии из-за масштабных беспорядков, которые начались после того, как полиция застрелила 17-летнего парня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и BFMTV.
Премьер-министр Франции
Всего должны развернуть четыре многоцелевых бронированных автомобиля Centaure и 14 жандармских колесных бронированных машин.
Отмечается, что
Протесты в разных городах Франции начались после того, как 27 июня полицейские во время проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего водителя.
Франция задействовала 40 тысяч правоохранителей для подавления протестов. Вво время акций задержали около 800 человек, а около 250 полецейских пострадали.
Из-за протестов пострадали 492 здания и было совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.
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