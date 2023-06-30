Макрон проведе кризову нараду міністрів після масових заворушень у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон скликав свій кабінет на друге кризове засідання за два дні після наймасовіших нічних заворушень на знак протесту проти смертельного пострілу у підлітка поліцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Щонайменше 667 людей було заарештовано по всій Франції за одну ніч, повідомив міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін. Бунтівники зіткнулися з поліцією у кількох містах, магазини та банки було підпалено, а автобуси перевернуто.

На придушення заворушень було кинуто 40 тисяч поліцейських. Але насильство спалахнуло в Марселі, Ліоні, По, Тулузі та Ліллі, а також у деяких частинах Парижа, включаючи робоче передмістя Нантер, де було застрелено 17-річного Наеля М., алжирця і марокканця за походженням.

Макрон зустрінеться зі своїм кабінетом міністрів у Парижі, що, ймовірно, скоротить його присутність на саміті Європейського Союзу у Брюсселі. Президент поки що виключив можливість оголошення надзвичайного стану.

Міністр транспорту Клеман Бон заявив, що роботу громадського транспорту в паризькому регіоні буде серйозно порушено у п'ятницю, і не виключає дострокового закриття мережі. Дванадцять автобусів було підпалено та знищено за одну ніч у депо в Обервіллі, на півночі Парижа.

У Нантері на західній околиці Парижа протестувальники підпалили автомобілі, забарикадували вулиці і закидали поліцію снарядами після мирного мітингу, проведеного на згадку про загиблого хлопчика.

У центрі Парижа було зламано взуттєвий магазин Nike, а кількох людей було заарештовано після того, як було розбито вітрини магазинів на торговій вулиці Rue de Rivoli, повідомила паризька поліція. Вони заявили, що здійснили 307 арештів і що дев'ять поліцейських і пожежників отримали поранення.

На півдні поліція застосувала гранати зі сльозогінним газом, а туристичний центр Марселя, Ле-В'є-Порт, був евакуйований через зіткнення молоді з поліцією.

У Рубе на півночі Франції внаслідок пожежі було знищено офіс компанії TESSI та спалено кілька автомобілів.

Привід для заворушень

Підлітка було застрелено в ранковий час пік у вівторок, 27 червня. Спочатку він відмовився зупинитися після того, як Mercedes AMG, яким він їхав, був помічений на автобусній смузі. Двоє поліцейських наздогнали автомобіль у пробці.

Коли машина спробувала втекти, один офіцер вистрілив зблизька у вікно водія. За словами прокурора Нантера Паскаля Прачі, Наель помер від єдиного пострілу в ліву руку та груди.

Офіцер визнав, що зробив смертельний постріл, сказав прокурор, повідомивши слідчим, що хотів запобігти автомобільній погоні, побоюючись, що він чи інша людина можуть постраждати після того, як підліток здійснив кілька порушень правил дорожнього руху.

Адвокат офіцера Лоран-Франк Лінар сказав, що його клієнт просив сім'ю жертви пробачити його. Він сказав, що поліцейський цілився у ногу водія.

"Його треба було зупинити, але, очевидно, (офіцер) не хотів убивати водія", - сказав Лінар, додавши, що затримання його клієнта використовувалося для заспокоєння бунтівників.

Наель був відомий поліції тим, що раніше не виконував наказів про зупинку руху.

Макрон у середу назвав стрілянину непробачною. Скликаючи екстрену нараду, він також засудив заворушення.

Інцидент викликав давні скарги на насильство з боку поліції та системний расизм у правоохоронних органах з боку правозахисних груп та малозабезпечених, змішаних у расовому відношенні передмістях навколо великих міст Франції.

Місцева прокуратура заявила, що стосовно причетного до справи офіцера порушено офіційне розслідування у зв'язку з умисним вбивством, і він утримуватиметься у в'язниці з превентивним ув'язненням.