Франція розгортає бронетехніку жандармерії через масові протести, - ЗМІ

У Франції вирішили залучити броньовану техніку жандармерії через масштабні заворушення, що почалися після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde та BFMTV .

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн оголосила про розгортання броньованих машин жандармерії для боротьби з насильством у Франції.

Всього мають розгорнути чотири багатоцільові броньовані автомобілі Centaure та 14 жандармських колісних броньованих машин.

Окрім того, у країні заявили про скасування масових заходів у зв'язку з тим, що вони можуть становити ризик для громадського порядку.

Зазначається, що ц і рішення є частиною заходів, ухвалених під керівництвом президента Франції Еммануеля Макрона під час зустрічі міжміністерської кризової групи.

Протести у Франції

Протести у різних містах Франції розпочалися після того, як 27 червня поліцейські під час перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця-водія.

Франція задіяла 40 тисяч правоохоронців для придушення протестів. Під час акцій затримали близько 800 людей, а майже 250 полецейських постраждали.

Через протести постраждали 492 будівлі та було скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.

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