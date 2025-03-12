Франция рассмотрит резолюцию об аресте замороженных активов РФ в пользу Украины, - СМИ
Национальное собрание Франции в среду, 12 марта, рассмотрит резолюцию с призывом арестовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Как отмечается, в проекте резолюции содержится призыв к Европейскому Союзу, НАТО и другим союзникам "продолжать и усиливать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины".
В документе также есть несколько моментов, которые обязательно будут обсуждаться, в частности вопрос процесса вступления Украины в ЕС, присутствия французских солдат на украинской земле в случае мирного соглашения и импорта российского газа странами ЕС, которому резолюция призывает "положить конец".
Вопрос российских активов стал особенно актуальным, поскольку в Европе участились призывы к их конфискации. В тексте резолюции призывается ЕС к немедленному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
Конфискация замороженных активов РФ
Напомним, в Европе находится большая часть замороженных активов России. В частности, сумма замороженных российских активов в депозитарии Euroclear (Бельгия) составляет 183 млрд евро. С доходов от них Украина получит в марте 2025 года очередной транш на 2 млрд евро.
В 2024 году проценты по остаткам денежных средств по активам, находящимся под санкциями против России, составили примерно 6,9 млрд евро.
Кроме того, страны G7 используют будущую прибыль для кредита Украине на 50 млрд долларов. Киев уже начал получать эти деньги. Однако в Европе пока нет консенсуса относительно конфискации российских денег из-за опасений последствий для финансовой системы ЕС.
Также СМИ сообщали, что крупнейшие государства Европы изучают возможность конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов, составляя планы соглашения о прекращении огня в Украине.
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