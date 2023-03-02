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Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage

Фото: Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Франції розглядають можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВMFTV.

Сенатор запитав міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню про плани щодо передачі Україні 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів Mirage

Ще одна сенаторка запитала про можливі навчання українських пілотів у Варшаві.

Лекорню не підтвердив ані передачу літаків, ані підготовку льотного складу. За його словами, зараз Захід працює над тим, аби передавати Україні більше боєприпасів.

При цьому міністр зазначив, що "з українцями ведуться переговори щодо літаків та навчання". Він також нагадав слова президента Франції Емманюеля Макрона, що жодних табу у країни немає.

Міністр оборони Франції також зауважив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, підготовкою екіпажу та можливостями технічного обслуговування. За його словами, "

Додамо, що авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів, з них 96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D. Ще 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції.

Зазначимо, що зараз Франція виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.

Нагадаємо, у Франції не виключають передачу Україні винищувачів, проте є певні умови.

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ФранціяВійськова допомога