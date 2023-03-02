Франция рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей Mirage

Сенатор спросил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о планах по передаче Украине 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 истребителей Mirage

Еще одна сенатор спросила о возможных учениях украинских пилотов в Варшаве.

Лекарню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летного состава. По его словам, сейчас Запад работает над тем, чтобы передавать Украине больше боеприпасов.

При этом министр отметил, что "с украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению". Он также напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что никаких табу у страны нет.

Министр обороны Франции также отметил, что трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, подготовкой экипажа и возможностями технического обслуживания. По его словам, "

Добавим, что авиапарк Военно-воздушных сил Франции насчитывает 195 истребителей, из них 96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D. Еще 40 самолетов есть у Военно-морского флота Франции.

В настоящее время Франция выводит Mirage из эксплуатации и заменяет их самолетами Rafale.

Напомним, во Франции не исключают передачу Украине истребителей, однако есть определенные условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.