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Франция разместит в Румынии отряд ПВО средней дальности

Фото: французская система ПВО Mamba (twitter.com/ArmyRecognition)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Франция разместит на военной базе Капу-Мидия в Румынии отряд противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности Mamba. Система войдет в состав быстрого реагирования НАТО в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

"Формирование боевых групп (Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия) является частью более широкого набора мер, предпринятых НАТО для усиления сдерживания и обороны после развязанной Россией войны в Украине", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Париж предложил усилить французский батальон, который дислоцируется в Румынии в составе сил быстрого реагирования НАТО. Планируется сформировать подразделение, в которое также войдут военные Бельгии и Нидерландов. Основные силы будут находиться на учебном центре в Чинку.

Кроме того, Франция развернет отряд ПВО в учебном центре противовоздушной обороны Капу-Мидия. Французское посольство в Бухаресте уточнил, что речь идет о комплексе средней дальности Mamba.

Французский мобильный комплекс ПВО SAMP/T (Mamba) предназначен для прикрытия с воздуха поля боя и важных стратегических объектов. Согласно открытым источникам, он способен сбивать все виды целей на высоте от 50 метров до 20 километров на расстоянии до 100 километров.

Напомним, рядом с румынской границей находится остров Змеиный, на котором пытаются закрепиться российские войска. В частности, оккупанты усиливают систему ПВО.

В интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему России важно сохранить контроль над островом Змеиный.

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