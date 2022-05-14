Оккупанты пытаются укрепиться на Змеином: усиливают систему ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Корабли Черноморского флота РФ в водах Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по блокированию зоны боевых действий, разведке и огневой поддержке на побережье", - отмечается в сводке.

На острове Змеиный противник продолжает попытки нарастить свое присутствие. В этом районе враг усиливает систему ПВО.