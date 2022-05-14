Оккупанты пытаются укрепиться на Змеином: усиливают систему ПВО
Российские оккупанты продолжают попытки закрепиться на острове Змеиный. Противник усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
"Корабли Черноморского флота РФ в водах Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по блокированию зоны боевых действий, разведке и огневой поддержке на побережье", - отмечается в сводке.
На острове Змеиный противник продолжает попытки нарастить свое присутствие. В этом районе враг усиливает систему ПВО.
Напомним, последнее время в районе Змеиного активизировались бои. Российские войска пытаются закрепиться на острове. Украинские военные наносят по позициям и кораблям противника ракетные удары.
Отметим, в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему России важно контролировать остров Змеиный.
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