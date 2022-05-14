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Оккупанты пытаются укрепиться на Змеином: усиливают систему ПВО

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Киев, Суббота 14 мая 2022 19:12
Оккупанты пытаются укрепиться на Змеином: усиливают систему ПВО Фото: российская армия усиливает систему ПВО на острове Змеиный (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают попытки закрепиться на острове Змеиный. Противник усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Корабли Черноморского флота РФ в водах Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по блокированию зоны боевых действий, разведке и огневой поддержке на побережье", - отмечается в сводке.

На острове Змеиный противник продолжает попытки нарастить свое присутствие. В этом районе враг усиливает систему ПВО.

Напомним, последнее время в районе Змеиного активизировались бои. Российские войска пытаются закрепиться на острове. Украинские военные наносят по позициям и кораблям противника ракетные удары.

Отметим, в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему России важно контролировать остров Змеиный.

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