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Франція розмістить в Румунії загін ППО середньої дальності

Фото: Французька система ППО Mamba (twitter.com/ArmyRecognition)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Франція розмістить на військовій базі Капу-Мідія в Румунії загін протиповітряної оборони (ППО) середньої дальності. Система увійде до складу швидкого реагування НАТО в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

"Формування бойових груп (Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина) є частиною більш широкого набору заходів, вжитих НАТО для посилення стримування і оборони після розв'язаної Росією війни в Україні", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що Париж запропонував посилити французький батальйон, який дислокується в Румунії у складі сил швидкого реагування НАТО. Планується сформувати підрозділ, до якого також увійдуть військові Бельгії та Нідерландів. Основні сили будуть перебувати на навчальному центрі в Чинку.

Крім того, Франція розгорне загін ППО в навчальному центрі протиповітряної оборони Капу-Мідія. Французьке посольство в Бухаресті уточнило, що мова йде про комплекс середньої дальності Mamba.

Французький мобільний комплекс ППО SAMP / T (Mamba) призначений для прикриття з повітря поля бою і важливих стратегічних об'єктів. Згідно з відкритими джерелами, він здатний збивати всі види цілей на висоті від 50 метрів до 20 кілометрів на відстані до 100 кілометрів.

Нагадаємо, поруч з румунським кордоном знаходиться Острів Зміїний, на якому намагаються закріпитися російські війська. Зокрема, окупанти посилюють систему ППО.

В інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Росії важливо зберегти контроль над островом Зміїний.

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