Франция расценит признание Россией "ЛДНР" как "наступление без оружия"

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан назвал планы России признать "ЛДНР" наступлением без оружия, которое разрушит территориальную целостность Украины. Глава МИД подчеркнул, что первоочередная задача сегодня - остановить эскалацию конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Ле Дриана в комитете по иностранным делам Национального собрания Франции.
"Это (признание Россией "ЛДНР" - ред.) стало бы неприемлемой ситуацией, нападением без оружия и разрушением территориальной целостности Украины", - сказал глава французского МИД.
Ле Дриан добавил, что перед мировым сообществом сегодня стоит первоочередная задача - остановить эскалацию конфликта вокруг Украины.
Напомним, 15 февраля Государственная дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР".