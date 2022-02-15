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Франція розцінить визнання Росією "ЛДНР" як "наступ без зброї"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан назвав плани Росії визнати "ЛДНР" наступом без зброї, яка зруйнує територіальну цілісність України. Глава МЗС підкреслив, що першочергове завдання сьогодні - зупинити ескалацію конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Ле Дріана у комітеті у закордонних справах Національних зборів Франції.

"Це (визнання Росією "ЛДНР" - ред.) стало б неприйнятною ситуацією, нападом без зброї і руйнуванням територіальної цілісності України", - сказав глава французького МЗС.

Ле Дріан додав, що перед світовою спільнотою сьогодні стоїть першочергове завдання - зупинити ескалацію конфлікту навколо України.

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума Росії звернулася до президента Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР".

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