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Франція розцінить визнання Росією "ЛДНР" як "наступ без зброї"

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Париж, Вівторок 15 лютого 2022 21:34
Франція розцінить визнання Росією "ЛДНР" як "наступ без зброї" Фото: Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан назвав плани Росії визнати "ЛДНР" наступом без зброї, яка зруйнує територіальну цілісність України. Глава МЗС підкреслив, що першочергове завдання сьогодні - зупинити ескалацію конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Ле Дріана у комітеті у закордонних справах Національних зборів Франції.

"Це (визнання Росією "ЛДНР" - ред.) стало б неприйнятною ситуацією, нападом без зброї і руйнуванням територіальної цілісності України", - сказав глава французького МЗС.

Ле Дріан додав, що перед світовою спільнотою сьогодні стоїть першочергове завдання - зупинити ескалацію конфлікту навколо України.

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума Росії звернулася до президента Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР".

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