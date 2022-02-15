Франція розцінить визнання Росією "ЛДНР" як "наступ без зброї"
Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан назвав плани Росії визнати "ЛДНР" наступом без зброї, яка зруйнує територіальну цілісність України. Глава МЗС підкреслив, що першочергове завдання сьогодні - зупинити ескалацію конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Ле Дріана у комітеті у закордонних справах Національних зборів Франції.
"Це (визнання Росією "ЛДНР" - ред.) стало б неприйнятною ситуацією, нападом без зброї і руйнуванням територіальної цілісності України", - сказав глава французького МЗС.
Ле Дріан додав, що перед світовою спільнотою сьогодні стоїть першочергове завдання - зупинити ескалацію конфлікту навколо України.
Нагадаємо, 15 лютого Державна дума Росії звернулася до президента Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР".
Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР".