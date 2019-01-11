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Франція закликає Іран припинити роботи зі створення балістичних ракет

Новини » Політика    11.01.2019 - 20:37
Франція закликає Іран припинити роботи зі створення балістичних ракет
Фото: балістична ракета Ірану (з відкритих джерел)

Франція заявила, що іранська ракетна програма не відповідає резолюції Ради Безпеки ООН

Франція закликала Іран не запускати космічні ракети, які, за їх даними, порушують резолюцію Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Франція нагадує, що іранська ракетна програма не відповідає резолюції Ради Безпеки ООН. МЗС Франції закликає Іран негайно припинити всю пов'язану з балістичними ракетами діяльність", - йдеться в заяві МЗС Франції.

Нагадаємо, президент Ірану Хасан Рухани сьогодні заявив, що Іран незабаром виведе на орбіту два супутники, незважаючи на озвучені раніше попередження Сполучених Штатів Америки, що такі дії будуть порушенням рішень ООН.

До цього Штати закликали Тегеран не запускати космічні ракети, які  порушують резолюцію Ради Безпеки ООН. У відповідності з резолюцією 2231 РБ ООН, яка схвалила ядерну угоду в 2015 році, Іран повинен утримуватися від проведення пусків балістичних ракет, здатних нести ядерний боєзаряд.

Додамо, Іран пригрозив Сполученим Штатам ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують.

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