ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Франція закликала РФ активізувати контакти з Донбасу

Новини » Політика    24.06.2019 - 20:22
Франція закликала РФ активізувати контакти з Донбасу
Фото: Едуард Філіп (flickr.com/bellissimo54)

Філіп закликав "захопити новий політичний контекст в Україні"

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп в ході робочого візиту свого російського колеги Дмитра Медведєва закликав Російську Федерацію активізувати контакти з Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як повідомляється, Філіп закликав Дмитра Медведєва "захопити новий політичний контекст в Україні" після обрання нового президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень.

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що зустріч радників в "нормандському форматі" відбудеться 12 липня.

Крім того, президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі.

Зеленський заявив, що Російська Федерація повинна виконати рішення Міжнародного Трибуналу і звільнити 24 українських моряків, які були захоплені поблизу Керченської протоки восени минулого року.

 

Путін продовжив заборону на імпортні продукти для жителів Росії У ПАРЄ запросили термінові дебати щодо покарання винних у катастрофі MH17
Новини України ФранціяРосійська ФедераціяДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся