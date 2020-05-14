Франция призвала граждан провести летний отпуск в пределах страны

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в условиях развития пандемии коронавируса французы смогут провести отпуск только на территории страны в июле и августе. Об этом сообщает Paris Match.

По его словам,

Филипп также добавил, что

Напомним, рпрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездках за границу летом из-за риска новой вспышки COVID-19.

Кроме того, Франции назвали нулевого пациента с коронавирусом. Первый случай был зарегистрирован еще в конце декабря. Этот пациент вылечился и мог даже не подозревать, что у него коронавирус.