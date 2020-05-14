Франція закликала громадян провести літню відпустку в межах країни

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що в умовах розвитку пандемії коронавируса французи зможуть провести відпустку тільки на території країни в липні і серпні. Про це повідомляє Paris Match.

За його словами,

Філіп також додав, що

Нагадаємо, рпрезидент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку з-за ризику нового спалаху COVID-19.

Крім того, Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.