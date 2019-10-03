Франция приветствует согласование "формулы Штайнмайера"

Министерство иностранных дел Франции приветствует согласование "формулы Штайнмайера" на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Франции.

На брифинге 2 октября официальный представитель министерства назвал это прогрессом в реализации Минских соглашений, а атмосферу переговоров с участием России, Украины, ОБСЕ - конструктивной.

"Условия для вступления в силу будущего статуса Донецкой и Луганской областей были уточнены, и вывод вооруженных сил из трех районов был согласован сторонами. Франция приветствует эти достижения, чему способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией", - говорится в заявлении МИД.

По словам представителя, в настоящее время сложились условия для предстоящего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже. По ее словам, есть предпосылки для проведения саммита. Однако пока нет предпосылок для отмены санкций против РФ.

Отметим, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Документ ранее был согласован советниками глав "нормандской четверки". По условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.