Франция пригласила Лаврова в Париж для подготовки саммита Путина и Байдена

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пригласил российского коллегу Сергея Лаврова в Париж для подготовки саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Такой визит может состояться 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции .

Сообщается, что в разговоре с Лавровым французским министром подтвердил важность скорейшего проведения встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Он также призвал главу МИД России использовать свое влияние на представителей "ЛДНР", которые отказываются от встречи.

Кроме того, Ле Дриан предложил российскому коллеге приехать в пятницу, 25 февраля, в Париж для проведения подготовительных консультаций к саммиту Путина и Байдена. Но такой саммит может пройти только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.