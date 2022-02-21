Франція запросила Лаврова до Парижа для підготовки саміту Путіна і Байдена

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запросив російського колегу Сергія Лаврова до Парижа для підготовки саміту президента Росії Володимира Путіна і американського лідера Джо Байдена. Такий візит може відбутися 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції .

Повідомляється, що в розмові з Лавровим французьким міністром підтвердив важливість якнайшвидшого проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу. Він також закликав главу МЗС Росії використати свій вплив на представників "ЛДНР", які відмовляються від зустрічі.

Крім того, Ле Дріан запропонував російському колезі приїхати в п'ятницю, 25 лютого, в Париж для проведення підготовчих консультацій до саміту Путіна і Байдена. Але такий саміт може пройти тільки в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну.