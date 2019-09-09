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Франція запропонувала провести зустріч "нормандської четвірки" у найближчі дні

Новини » Політика    09.09.2019 - 16:23
Франція запропонувала провести зустріч "нормандської четвірки" у найближчі дні
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter com francediplo_en)

У Франції констатували значний прогрес у переговорах за останні місяці

Франція пропонує, щоб уже в найближчі дні в Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки". Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на прес-конференції в Москві за підсумками зустрічі у форматі "два плюс два", повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, у Франції хочуть, щоб зустріч в рамках нормандського формату була організована в найближчі дні.

"Ми б хотіли, щоб в найближчі дні в Парижі була організована нова зустріч на вищому рівні в рамках "нормандського" формату", - заявив Ле Дріан.

Ле Дріан також констатував значний прогрес у переговорах за останні місяці.

"Звільнення у суботу полонених, у тому числі 24 моряків, я вважаю, що це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція. І я вважаю, що необхідно скористатися цією ситуацією для повного виконання мінських угод", - підкреслив глава французького Мзс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президенти Росії і Франції - Володимир Путін і Еммануель Макрон - обговорили підготовку до саміту в нормандському форматі. Зокрема, Путін відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного саміту "нормандської четвірки". Крім того, він підкреслив відсутність альтернативи мінським комплексу заходів як основі врегулювання на Донбасі.

Крім того, минулого тижня повідомлялося, що учасники переговорів з мирного врегулювання на Донбасі поки що не опрацьовували дати майбутнього саміту "нормандської четвірки". Дану інформацію підтвердили помічник Путіна Юрій Ушаков, а також прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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