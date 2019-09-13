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Франция предлагает создать в ЕС собственную криптовалюту

Новости » Экономика    13.09.2019 - 17:50
Франция предлагает создать в ЕС собственную криптовалюту
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Этот вопрос будет обсуждаться с другими министрами в следующем месяце, - Ле Мэр

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр Брюно Ле Мэр предложил создать в Евросоюзе собственную государственную цифровую валюту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Евросоюзе задумались о создании собственной криптовалюты в противовес Libra от Facebook, появления которой там всерьез опасаются.

"Европа должна рассмотреть публичную цифровую валюту, которая может бросить вызов Libra, - говорится в сообщении.

По словам министра, он обсудит этот вопрос с другими министрами в следующем месяце.

Ле Мэр считает что, криптовалюта, которую готовится выпустить Facebook, может угрожать потребителям, финансовой стабильности и даже суверенитете европейских государств. Французский министр опасается, что Libra будут использовать для незаконных финансовых операций.

Напомним, Франция заблокирует в Европе развитие криптовалюты под названием Libra от Facebook, запуск которой планируется в следующем году. Эксперты считают, что развитие Libra может перенести контроль над экономикой из правительств и центральных банков на крупный бизнес.

Как сообщает РБК-Украина, компания Facebook Inc объявила о своих планах по запуску новой глобальной криптовалюти под названием Libra. Систему планируется запустить в первой половине 2020 года. В компании хотят предоставить небанковским потребителям доступ к финансовым услугам.

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