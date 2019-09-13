Франція пропонує створити в ЄС власну криптовалюту

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Це питання буде обговорюватися з іншими міністрами в наступному місяці, - Ле Мер

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер запропонував створити в Євросоюзі власну державну цифрову валюту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в Євросоюзі задумалися про створення власної криптовалюти на противагу Libra від Facebook, появи якої там всерйоз побоюються.

"Європа повинна розглянути публічну цифрову валюту, яка може кинути виклик Libra, - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, він обговорить це питання з іншими міністрами в наступному місяці.

Ле Мер вважає, криптовалюта, яку готується випустити Facebook, може загрожувати споживачам, фінансової стабільності і навіть суверенітет європейських держав. Французький міністр побоюється, що Libra будуть використовувати для незаконних фінансових операцій.

Нагадаємо, Франція заблокує в Європі розвиток криптовалюти під назвою Libra від Facebook, запуск якої планується в наступному році. Експерти вважають, що розвиток Libra може перенести контроль над економікою з урядів і центральних банків на великий бізнес.

Як повідомляє РБК-Україна, компанія Facebook Inc оголосила про свої плани по запуску нової глобальної криптовалюти під назвою Libra. Систему планується запустити в першій половині 2020 року. У компанії хочуть надати небанківським споживачам доступ до фінансових послуг.