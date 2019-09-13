Франція пропонує створити в ЄС власну криптовалюту

Це питання буде обговорюватися з іншими міністрами в наступному місяці, - Ле Мер
Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер запропонував створити в Євросоюзі власну державну цифрову валюту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що в Євросоюзі задумалися про створення власної криптовалюти на противагу Libra від Facebook, появи якої там всерйоз побоюються.
"Європа повинна розглянути публічну цифрову валюту, яка може кинути виклик Libra, - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, він обговорить це питання з іншими міністрами в наступному місяці.
Ле Мер вважає, криптовалюта, яку готується випустити Facebook, може загрожувати споживачам, фінансової стабільності і навіть суверенітет європейських держав. Французький міністр побоюється, що Libra будуть використовувати для незаконних фінансових операцій.
Нагадаємо, Франція заблокує в Європі розвиток криптовалюти під назвою Libra від Facebook, запуск якої планується в наступному році. Експерти вважають, що розвиток Libra може перенести контроль над економікою з урядів і центральних банків на великий бізнес.
Як повідомляє РБК-Україна, компанія Facebook Inc оголосила про свої плани по запуску нової глобальної криптовалюти під назвою Libra. Систему планується запустити в першій половині 2020 року. У компанії хочуть надати небанківським споживачам доступ до фінансових послуг.