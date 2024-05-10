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Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс, - ЗМІ

Фото: Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Франція може передати Україні далекобійні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності. Рішення є економічно вигідним, оскільки ракети підлягають утилізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Ракети можуть передати в рамках програми Chrysalis. Зокрема мова йде й про ті ракети, що були зібрані з прострочених компонентів. Це допоможе Парижу уникнути спустошення власного арсеналу

Зазначається, що "прострочені" ракети діляться на два типи: 

  • ті, що вичерпали термін придатності; 
  • ті, в яких демонтували окремі компоненти для використання в інших SCALP. 

Вищезгадані ракети доставлять на місцеві заводи й за три місяці зроблять придатними до застосування. 

"Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою", - додає видання. 

SCALP 

Вперше Франція передала Україні далекобійні SCALP ще минулого року. В липні 2023 було відомо, що Силам оборони передадуть 50 ракет. Втім, вже в січні 2024, французький лідер Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць

Характеристики ракети: 

  • довжина - 5,1 метра; 
  • діаметр корпусу - 630 мм; 
  • маса - 1300 кілограмів; 
  • операційна дальність, згідно з інформацією від розробника - 560 кілометрів. 

Водночас також є експортний варіант, який має меншу дальність й вагу бойової частини. 

Детальніше про далекобійні SCALP можна прочитати в матеріалі РБК-Україна

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