Франція поставить Україні більше далекобійних ракет SCALP, але є нюанс, - ЗМІ

Франція може передати Україні далекобійні ракети SCALP з вичерпаним терміном придатності. Рішення є економічно вигідним, оскільки ракети підлягають утилізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Ракети можуть передати в рамках програми Chrysalis. Зокрема мова йде й про ті ракети, що були зібрані з прострочених компонентів. Це допоможе Парижу уникнути спустошення власного арсеналу.
Зазначається, що "прострочені" ракети діляться на два типи:
Вищезгадані ракети доставлять на місцеві заводи й за три місяці зроблять придатними до застосування.
"Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їхні випробування проводитимуть за спрощеною схемою", - додає видання.
Вперше Франція передала Україні далекобійні SCALP ще минулого року. В липні 2023 було відомо, що Силам оборони передадуть 50 ракет. Втім, вже в січні 2024, французький лідер Еммануель Макрон анонсував поставку ще 40 одиниць.
Характеристики ракети:
Водночас також є експортний варіант, який має меншу дальність й вагу бойової частини.
Детальніше про далекобійні SCALP можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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