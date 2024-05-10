Франция поставит Украине больше дальнобойных ракет SCALP, но есть нюанс, - СМИ

Франция может передать Украине дальнобойные ракеты SCALP с истекшим сроком годности. Решение экономически выгодно, поскольку ракеты подлежат утилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Ракеты могут быть переданы в рамках программы Chrysalis. В частности, речь идет и о тех ракетах, которые были собраны из просроченных компонентов. Это поможет Парижу избежать опустошения собственного арсенала.
Отмечается, что "просроченные" ракеты делятся на два типа:
Вышеупомянутые ракеты доставят на местные заводы и через три месяца сделают пригодными к применению.
"Поскольку эти ракеты предполагается быстро задействовать против России, их испытания будут проходить по упрощенной схеме", - добавляет издание.
Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP еще в прошлом году. В июле 2023 было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.
Характеристики ракеты:
В то же время есть экспортный вариант, имеющий меньшую дальность и вес боевой части.
Подробнее о дальнобойных SCALP можно прочитать в материале РБК-Украина.
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