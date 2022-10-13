ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція посилює своє бойове угруповання в Румунії після ескалації РФ

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 20:20
Франція посилює своє бойове угруповання в Румунії після ескалації РФ Фото: Франція посилює своє бойове угруповання в Румунії після ескалації від РФ (defense.gouv.fr)
Автор: Дмитро Браславський

Франція розширює свою бойову групу в Румунії до міжармійської тактичної групи, у зв'язку з чим направляє туди додаткову бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства збройних сил Франції.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню оголосив про посилення французького військового потенціалу на східному фланзі Європи. Рішення про підкріплення було ухвалено президентом Франції Еммануелем Макроном на нараді з оборони, яка терміново скликана в понеділок після нового наступу Росії в Україні.

Як базова країна для місії НАТО "Орел" у Румунії Франція планує розгорнути посилену роту бойових броньованих машин піхоти, а також ескадрилью танків Leclerc.

"Це розгортання є частиною нашої місії з оборони, стримування та захисту східного флангу Європи. Це дозволяє супроводжувати Румунію, яка є дружньою країною, яка є присутньою в альянсі НАТО і з якою ми зобов'язані цією солідарністю", - заявив Лекорню.

Також міністр заявив, що Франція має намір продовжувати зміцнювати оборонну позицію в Литві. Зрештою, французький загін в Естонії отримає найближчими днями допомогу від роти легкої піхоти.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про відправку в Україну систем протиповітряної оборони.

Раніше Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.

Також Макрон заявив, що хоче розмовляти з президентом РФ Володимиро Путіним навіть після масових обстрілів України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Румунія Війна в Україні
NEWS
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни