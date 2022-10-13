Франція посилює своє бойове угруповання в Румунії після ескалації РФ

Франція розширює свою бойову групу в Румунії до міжармійської тактичної групи, у зв'язку з чим направляє туди додаткову бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства збройних сил Франції.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню оголосив про посилення французького військового потенціалу на східному фланзі Європи. Рішення про підкріплення було ухвалено президентом Франції Еммануелем Макроном на нараді з оборони, яка терміново скликана в понеділок після нового наступу Росії в Україні.

Як базова країна для місії НАТО "Орел" у Румунії Франція планує розгорнути посилену роту бойових броньованих машин піхоти, а також ескадрилью танків Leclerc.

"Це розгортання є частиною нашої місії з оборони, стримування та захисту східного флангу Європи. Це дозволяє супроводжувати Румунію, яка є дружньою країною, яка є присутньою в альянсі НАТО і з якою ми зобов'язані цією солідарністю", - заявив Лекорню.

Також міністр заявив, що Франція має намір продовжувати зміцнювати оборонну позицію в Литві. Зрештою, французький загін в Естонії отримає найближчими днями допомогу від роти легкої піхоти.