Франція посилить охорону синагог через війну в Ізраїлі

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у Тулузі оголосив про посилення заходів безпеки в єврейських місцях відправлення культу та єврейських школах, особливо в Парижі та його передмістях.

"На прохання президента Макрона, ми вже дали вказівку охороняти громадські місця. Після повернення до Парижа я дізнаюся про труднощі, з якими доведеться зіткнутися на національному ґрунті. Можливі провокації", - сказав Дарманен.

ATTAQUE DU HAMAS

À la suite de l'attaque du #Hamas en #Israël , Le ministre de l'intérieur

Gérald #Darmanin demandé aux préfets un renforcement de la sécurité des lieux communautaires #juifs en France. pic.twitter.com/XCNYN27PZT - IA1 (@IA1_INFO) October 7, 2023

Також у Парижі сьогодні о 23:00 погасять Ейфелеву вежу на знак солідарності із ізраїльськими жертвами. Про це на своїй сторінці в соцмережі X написала мер Парижа Енн Гідальго.

Dimanche soir, j'ai decide que @La Tour Eiffel serait éteinte à 23h en solidarité avec les victimes israéliennes suite aux attaques menées par le Hamas.- Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 7, 2023

Війна в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня з боку Сектору Газа полетіли ракети на Ізраїль . Терористи атакували із суші, повітря та моря. На півдні країни відбулися зіткнення ЦАХАЛ та бойовиками. Тривогу оголосили по всій країні.

Пізніше прем'єр-міністр Нетаньяху оголосив у країні "надзвичайне становище" і пообіцяв знищити бойовиків "усією силою", яка є в країні. Відбулася мобілізація

На вечір 7 жовтня по Ізраїлю бойовики із Сектору Газа випустили понад 3500 ракет . У Збройних силах країни виклали карту вибухів і написали, що сім'ї замість обіду змушені бігти в укриття.