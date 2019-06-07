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Франция поддерживает снятие блокады с Донбасса, - посол

Новости » Политика    07.06.2019 - 11:19
Франция поддерживает снятие блокады с Донбасса, - посол
Фото: Изабель Дюмон (РБК-Украина)

Посол Франции в Украине считает, что это одна из инициатив, которые направленные на восстановление мира на Донбассе

Франция поддерживает снятие блокады с Донбасса. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина.

По ее словам, все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки.

"Франция всегда поддерживала обмен с населением по другую сторону линии соприкосновения. Все инициативы, направленные на восстановление мира на Донбассе, заслуживают поддержки", - заявила она.

Также она прокомментировала раздачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

"Позиция Зеленского - не раздувать эту историю - правильное решение, потому что идея состоит в том, чтобы открывать все двери для мирного урегулирования, даже если это сложно, даже если с другой стороны вы получаете подобные провокации.
Для Зеленского важно улучшить социально-экономическую ситуацию на Донбассе. Это то, о чем он публично говорил. Я много раз бывала на Донбассе и понимаю, что если вы хотите вернуть территории, то надо вернуть и сердца украинцев, живущих на обеих сторонах линии разграничения", - заявила Дюмон.

Напомним, в Администрации президента Владимира Зеленского объяснили, что снять блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации.

Также спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ.

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