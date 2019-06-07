Франція підтримує зняття блокади з Донбасу, - посол

Фото: Ізабель Дюмон (РБК-Україна)

Посол Франції в Україні вважає, що це одна з ініціатив, які спрямовані на відновлення миру на Донбасі

Франція підтримує зняття блокади з Донбасу. Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру на Донбасі, заслуговують підтримки.

"Франція завжди підтримувала обмін з населенням по інший бік лінії зіткнення. Всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру на Донбасі, заслуговують підтримки", - заявила вона.

Також вона прокоментувала роздачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

"Позиція Зеленського - не роздувати цю історію - правильне рішення, тому що ідея полягає в тому, щоб відкривати всі двері для мирного врегулювання, навіть якщо це складно, навіть якщо з іншого боку ви отримуєте подібні провокації.

Для Зеленського важливо поліпшити соціально-економічну ситуацію на Донбасі. Це те, про що він публічно говорив. Я багато разів бувала на Донбасі і розумію, що якщо ви хочете повернути території, то треба повернути і серця українців, що живуть на обох сторонах лінії розмежування", - заявила Дюмон.

Нагадаємо, в Адміністрації президента Володимира Зеленського пояснили, що зняти блокаду з окремих районів Донецької та Луганської областей можливо тільки після скасування рублевої зони і псевдонаціоналізації.

Також спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдик заявив, що питання про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей на засіданні Тристоронньої контактної групи 5 червня в Мінську був піднятий представниками ОРДЛО і підтриманий у загальній формі РФ.