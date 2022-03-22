Франция не планирует передавать Украине замороженные активы ЦБ РФ, - глава французского МИД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана во время пресс-конференции.

"В настоящее время нет планов передачи Украине замороженных активов ЦБ РФ ", - отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, 20 марта Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 млрд евро и счета частных лиц из РФ на 50 млрд евро. Также была заморожена недвижимость российских граждан общей стоимостью 500 млн евро.

Данная недвижимость принадлежала примерно 30 российским гражданам, которые попали под санкции.

Ранее Франция подтвердила выделение 300 млн евро финансовой помощи для Украины. Париж также пообещал продолжить санкционное давление на Российскую Федерацию.

Глава МИД Франции также резко осудил военные действия России против мирного населения и населенных пунктов Украины. По его словам, это нарушение международного гуманитарного права.

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