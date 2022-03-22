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Франція не планує передавати Україні заморожені активи ЦБ РФ, - глава французького МЗС

Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Роман Мирончук

Франція не планує передавати Україні заморожені активи Центрального банку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріана під час пресконференції.

"В даний час немає планів передачі Україні заморожених активів ЦБ РФ", - зазначив Жан-Ів Ле Дріан.

Нагадаємо, 20 березня Франція заморозила активи Центробанку Росії на суму 22 млрд євро і рахунки приватних осіб з РФ на 50 млрд євро. Також була заморожена нерухомість російських громадян загальною вартістю 500 млн євро.

Дана нерухомість належала приблизно 30 російським громадянам, які потрапили під санкції.

Раніше Франція підтвердила виділення 300 млн євро фінансової допомоги для України. Париж також пообіцяв продовжити санкційний тиск на Російську Федерацію.

Глава МЗС Франції також різко засудив військові дії Росії проти мирного населення і населених пунктів України. За його словами, це порушення міжнародного гуманітарного права.

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