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Франція підготує та оснастить українську бригаду, - Зеленський

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 вересня, зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Під час переговорів лідери домовилися, що Франція підготує та оснастить одну українську бригаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Кожна наша зустріч із президентом Еммануелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя", - зазначив Зеленський.

Під час переговорів український президент розповів Макрону про ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.

"Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення", - повідомив Зеленський.

Глава держави також подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС та за всю військову допомогу. 

Франція навчає українських військових

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що французькі інструктори навчають українських пілотів управлінню літаками Alphajet. Тренування першої групи українців уже завершилися.

Раніше видання Le Monde писало, що за два роки Франція планує підготувати 26 українських пілотів.

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Володимир ЗеленськийФранціяЕммануель МакронДопомога УкраїніВійна в Україні