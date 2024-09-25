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Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду, - Зеленский

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров лидеры договорились, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Каждая наша встреча с президентом Эммануэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, помогающие в защите жизни", - отметил Зеленский.

В ходе переговоров украинский президент рассказал Макрону о ситуации на фронте и потребностях ВСУ.

"Мы обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО и обучения военных. Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение", - сообщил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Францию за решительную поддержку членства Украины в НАТО и ЕС и за всю военную помощь.

Франция обучает украинских военных

Напомним, недавно мы сообщали, что французские инструкторы обучают украинских пилотов управлению самолетами Alphajet. Тренировки первой группы украинцев уже завершились.

Ранее издание Le Monde писало, что за два года Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов.

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