Франція хоче підготувати 26 пілотів ЗСУ за два роки, - Le Monde

Французькі Повітряно-космічні сили зобов'язалися за два роки підготувати 26 українських військових пілотів для польотів на західних винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Monde .

Зазначається, що тренування пілотів ЗСУ триває на авіабазі на південному заході Франції, назва якої не розголошується з міркувань безпеки.

"У середині червня Повітряно-космічні сили вперше з початку війни в Україні відкрили двері для цих навчань, які офіційно розпочалися в березні", - пише французька преса.

Також Le Monde повідомляє, що до тренувань долучилися десять українських новобранців у віці від 21 до 23 роки. Пілоти на авіабазі, серед іншого, мають завершити курс на симуляторах, перед тим як бути готовими злетіти на двомісному літаку разом із інструктором.

За даними французьких ЗМІ, курс навчання на винищувачах Alphajets складає 80 годин польотів. Крім того, ще на тренування на тренажері дається 50 годин.

Загалом ця програма для пришвидшення тренувань була скорочена в три рази - такий інтенсивний курс триватиме 6 місяців.

Літаки F-16 для України

Нагадаємо, торік деякі країни-члени НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16, а також підготувати українських пілотів для цих винищувачів.

Нещодавно прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила про те, що літаки F-16 від її країни незабаром доставлять в Україну.

Додамо, 16 червня президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єром Данії заявив про те, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.

Нещодавно начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, що деякі західні винищувачі F-16 будуть розміщені на іноземних авіабазах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Також зазначимо, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, українські пілоти, які вирушали на навчання на F-16 до Британії, вже перейшли до наступного етапу опанування навичок керування винищувачами у Франції.