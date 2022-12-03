Франція перекинула винищувачі Rafale до кордонів Росії

Франція приєдналася до місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії та вперше розмістила у Литві свої винищувачі Rafale.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оccitanie Tribune.
"Сьогодні повітряна оборона НАТО є надзвичайно важливою. Ще в Мадриді країни НАТО домовилися посилити заходи щодо стримування та оборони, зокрема у сфері повітряної оборони. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони повинні відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки неба країн Балтії", - сказав віце-міністр. оборони Литви Вілюс Семешко.
Угорські військовослужбовці, які завершили місію, захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії взяло участь близько 150 військовослужбовців – пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, спеціалісти зі зв'язку та інших напрямків.
Раніше ми писали, що Японія, Британія та Італія наступного тижня оголосять про угоду щодо спільної розробки нового реактивного винищувача.
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