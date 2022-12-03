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Франция перебросила истребители Rafale к границам России

Фото: Франция перекинула истребители Rafale к границам России (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Франция присоединилась к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии и впервые разместила в Литве свои истребители Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оccitanie Tribune.

"Сегодня воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна. Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить меры по сдерживанию и обороне, в частности в сфере воздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть важную роль в обеспечении безопасности неба стран Балтии", - сказал вицеминистр обороны Литвы Вилюс Семешко.

Венгерские военнослужащие, завершившие миссию, защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих – пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.

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