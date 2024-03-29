Франція передаватиме Україні списане військове обладнання, - міністр Лекорню

Журналіст уточнив, що у Франції існує певна критика з приводу поставок зброї, вилученої з національних запасів. Міністр відповів, що критика різна.

"Від тих, хто думає, що ми даємо занадто багато, і від тих, хто думає, що ми даємо недостатньо. Ми ясно бачимо, що говоримо дещо поверхнево, а подекуди й політизовано, оскільки почалася європейська виборча кампанія", - сказав міністр.

Далі він уточнив, що є певна "червона лінія", яку він ніколи не переступить. Вона стосується підриву французької системи оборони.

"Щодо зброї, яку нам вдалося забрати з наших армій, наприклад, щодо гармат "Цезар", вони, звісно, порушили графік тренувань наших артилеристів, зокрема в Канжуерсі, але окрім цього це ніколи не підривало нашу системну артилерію", - пояснив він.

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Також Лекорню повідомив, що Франція реінвестує значні кошти в армію, за планом на 2024-2030 роки мають витратити 413 млрд євро.

Далі він сказав, що у Франції є багато техніки, яка все ще працює і яка в майбутньому буде виведена з експлуатації. І цю техніку, за словами міністра, а також обладнання буде краще віддавати Україні, ніж просто викидати.

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