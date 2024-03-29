Франция будет передавать Украине списанное военное оборудование, - министр Лекорню

Журналист уточнил, что во Франции существует определенная критика по поводу поставок оружия, изъятого из национальных запасов. Министр ответил, что критика разная.

"От тех, кто думает, что мы даем слишком много, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания", - сказал министр.

Далее он уточнил, что есть определенная "красная линия", которую он никогда не переступит. Она касается подрыва французской системы обороны.

"Что касается оружия, которое нам удалось забрать из наших армий, например, относительно пушек "Цезарь", они, конечно, нарушили график тренировок наших артиллеристов, в частности в Канжуэрсе, но кроме этого это никогда не подрывало нашу системную артиллерию", - пояснил он.

Украина получит списанное оборудование от Франции

Также Лекорню сообщил, что Франция реинвестирует значительные средства в армию, по плану на 2024-2030 годы должны потратить 413 млрд евро.

Далее он сказал, что во Франции есть много техники, которая все еще работает и которая в будущем будет выведена из эксплуатации. И эту технику, по словам министра, а также оборудование будет лучше отдавать Украине, чем просто выбрасывать.

Помощь Украине от Франции