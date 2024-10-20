Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar за рахунок активів РФ

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пояснив, що його країна "повернула" 300 мільйонів євро відсотків від заморожених російських активів, щоб купити військову техніку для України в кінці року, в тому числі 12 нових гармат Caesar.

"Ми мобілізуємо відсотки від заморожених російських активів для придбання військового обладнання для України... Лише до кінця 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро", - підкреслив Лекорну.

Він зауважив, що ця сума дозволила замовити 12 нових гармат Caesar, які будуть доставлені в Україну, а також