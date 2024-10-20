Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar за счет активов РФ

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил, что его страна "возвратила" 300 миллионов евро процентов от замороженных российских активов, чтобы купить военную технику для Украины в конце года, в том числе 12 новых орудий Caesar.

"Мы мобилизуем проценты от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины... Лишь к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро", - подчеркнул Лекорну.

Он отметил, что эта сумма позволила заказать 12 новых орудий Caesar, которые будут доставлены в Украину, а также