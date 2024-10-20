Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar за рахунок активів РФ
Завдяки відсоткам від заморожених активів Російської Федерації Франція направить Україні більше озброєння. Зокрема, Київ отримає ще 12 САУ Caesar.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пояснив, що його країна "повернула" 300 мільйонів євро відсотків від заморожених російських активів, щоб купити військову техніку для України в кінці року, в тому числі 12 нових гармат Caesar.
"Ми мобілізуємо відсотки від заморожених російських активів для придбання військового обладнання для України... Лише до кінця 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро", - підкреслив Лекорну.
Він зауважив, що ця сума дозволила замовити 12 нових гармат Caesar, які будуть доставлені в Україну, а також
- 155-мм снаряди,
- ракети “Астра”,
- керовані бомби AASM,
- вогневі позиції та ракети.
Caesar
Нагадаємо, що Caesar - це сучасна самохідна артилерійська установка, що поєднує в собі мобільність, точність і вогневу міць. Вона здатна швидко розвернутися, зробити залп і покинути позицію, уникаючи вогню у відповідь.
У лютому минулого року Міністерство оборони України повідомило, що Копенгаген передав Україні свої самохідні артилерійські установки Caesar.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на початку цього року заявив, що Париж передасть Україні 78 установок Caesar, а також планує посилити постачання боєприпасів.
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