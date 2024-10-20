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Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar за счет активов РФ

Франция, Воскресенье 20 октября 2024 17:46
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Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar за счет активов РФ Фото: Франция направит Украине большее вооружение (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Карина Левицкая

Благодаря процентам от замороженных активов Российской Федерации Франция направит Украине большее вооружение. В частности, Киев получит еще 12 САУ Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил, что его страна "возвратила" 300 миллионов евро процентов от замороженных российских активов, чтобы купить военную технику для Украины в конце года, в том числе 12 новых орудий Caesar.

"Мы мобилизуем проценты от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для Украины... Лишь к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро", - подчеркнул Лекорну.

Он отметил, что эта сумма позволила заказать 12 новых орудий Caesar, которые будут доставлены в Украину, а также

  • 155-мм снаряды,
  • ракеты "Астра",
  • управляемые бомбы AASM,
  • огневые позиции и ракеты.

Caesar

Напомним, что Caesar - это современная самоходная артиллерийская установка, сочетающая в себе мобильность, точность и огневую мощь. Она способна быстро развернуться, сделать залп и покинуть позицию, избегая ответного огня.

В феврале прошлого года Министерство обороны сообщило, что Копенгаген передал Украине свои самоходные артиллерийские установки Caesar.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в начале этого года заявил, что Париж передаст Украине 78 установок Caesar, а также планирует усилить поставки боеприпасов.

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